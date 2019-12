Abuelita viaja de El Salvador a Guatemala para buscar a su nieta, solo desea abrazarla de nuevo

Doña Julia tiene dificultad para caminar por problemas en su pierna derecha. Con un bastón y poco dinero viajó de El Salvador hacia Guatemala con un único deseo: reencontrarse con su nieta a quien no ha visto desde hace casi 10 años.

Su nieta se llama Iris Mavilia Valladares aunque es conocida como Marvia o Marvita. Lo único que sabe doña Julia es que su nieta a quien crió como su hija vive en Guatemala. Ahora pide ayuda a todas las personas para encontrarla.

Doña Julia se hospeda en el Hotel España en la 9na avenida 15-59 de la zona 1 de la ciudad capital. Llegó al país el 24 de diciembre, incluso pasó la navidad sola en el curto de hotel, pero eso no le importó, pues lo único que quiere es volver a abrazar a su nieta. Aunque también enfrenta una dificultad, ya no tiene dinero para pagar el hospedaje y no quiere regresar sin antes encontrar a Marvita.

Ayuda a doña Julia

Si usted conoce o ha visto a Iris Mavilia / Marvia puede comunicarse con doña Julia al teléfono de El Salvador +503 7569-9117 o al teléfono del hotel 2220-6288 /87

También puede ayudarla económicamente para que pueda mantener su estadía en Guatemala mientras recibe noticias de su nieta.