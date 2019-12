A un año de la muerte de Jakelin Caal, este es el mensaje que un Comité del Congreso de EE. UU. le envía a Trump

Con tan solo 7 años, Caal se convirtió en el rostro de la niñez migrante de Guatemala y a un año de su muerte, el comité legislativo hispano del Congreso de EE. UU., Hispanic Caucus, recuerda su muerte.

“Era una niña pequeña, cuando la negligencia de nuestro gobierno la mató”, escribió el mencionado comité en su cuenta de Twitter.

Today marks the 1 yr anniversary of Jakelin Caal Maquin’s death in @CBP custody. She was 7 yrs old, just a small child, when our govt’s negligence killed her.

The Trump Admin must be held accountable for her death.

We remember her, & will keep fighting for #JusticeForJakelin. pic.twitter.com/eCPO8hBt4z

— Hispanic Caucus (@HispanicCaucus) December 8, 2019