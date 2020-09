A bordo de una bici, nuevo embajador de Suecia aboga por una reactivación económica amigable con el ambiente

Hans Magnusson es el nuevo embajador de Suecia para Guatemala y Centroamérica. Su llegada al país fue singular, a bordo de un bicitaxi en la frontera con México al no poder viajar hasta el Aeropuerto Internacional la Aurora a causa de la pandemia. Ahora su llegada a la sede diplomática no fue muy distinta.

El diplomático llegó en bicicleta a la misión diplomática luego de haber entregado sus cartas de estilo al canciller guatemalteco Pedro Brolo, parte del protocolo para su acreditación en el país.

Magnusson aclaró que no llegó a la cita con Brolo en bicicleta, pero le habría gustado porque la nueva normalidad de la pandemia provoca que las sociedades mantengan el distanciamiento social y la bici puede ayudar en ese sentido.

Suecia, planteó el embajador, coopera con países democráticos y busca que la reactivación económica sea sostenible ambiental y socialmente.

También explicó que su país coopera con los países que tienen reglas claras y tiene una política exterior feminista porque hombres y mujeres tienen los mismos derechos.

Magnusson deberá entregar cartas credenciales al presidente Alejandro Giammattei para poder emprender su misión diplomática aquí.

Today: entering Guatemala by bicycle taxi. Looking forward to start my new exciting job as Swedish ambassador to Guatemala. pic.twitter.com/Vh2vhRhvX0

— Hans Magnusson (@HansMagnusson11) September 3, 2020