Virginia Vallejo: qué se sabe sobre su relación secreta con Pablo Escobar (y los motivos por los que actualmente vive exiliada en EE.UU.)

Virginia Vallejo, periodista y presentadora de televisión, inició un romance con Pablo Escobar en la década de los 80, cuando el líder del Cártel de Medellín era el narcotraficante más poderoso del mundo.

La historia de amor entre Virginia Vallejo y Pablo Escobar comenzó cuando la presentadora vio el lado más humano del capo del narcotráfico y fue cautivada por su generosidad.

Sin embargo, Virginia Vallejo también fue seducida por la vida llena de lujos y viajes que el jefe del Cártel de Medellín le podía ofrecer.

De acuerdo a diarios colombianos, Pablo Escobar tenía un sinfín de detalles románticos con Vallejo y le regalaba US$60 mil semanales con la condición de que fueran gastados en poco tiempo en exóticas compras en París.

“Fueron muchas cosas. Me salvó la vida, borró las deudas de mi empresa, me envió 1.000 orquídeas y me consiguió el divorcio exprés de David Stivel (famoso realizador argentino). Si no me hubiera amado con tanta pasión, no le hubiese dado bola”, indicó la periodista en una entrevista con La Vanguardia de España.

Carta de Pablo Escobar a Virginia Vallejo.

No obstante, la historia de amor entre ambos dio un giro radical con el asesinato del Ministro de Justicia Rodrigo Lara Bonilla, ya que Escobar se convirtió en el principal enemigo de las autoridades colombianas y se vio obligado a esconderse por varios meses.

La gota que derramó el vaso se dio en 1987, cuando Virginia Vallejo se acercó a Gilberto Rodríguez Orejuela, jefe del Cártel de Cali, con el fin de iniciar un negocio de cosméticos debido a que el narcotraficante era dueño de la mayoría de empresas de este rubro.

Su amistad con el líder del Cártel de Cali enfureció a Pablo Escobar, quien comenzó a comportarse de una manera en la que Virginia Vallejo jamás lo había visto.

“Creyó que lo había engañado con el líder de Cali. Me dijo que iba a contratar un etarra para que le enseñe a poner bombas. Se volvió paranoico, un megalómano, no podía seguir con él. Se volvió un monstruo después de que lo dejé, empezó a usar dinamita”, confesó Vallejo.

A raíz de su separación con Pablo Escobar, Virginia Vallejo se exilió como testigo protegido en Estados Unidos al haber declarado contra las mafias colombianas y su relación directa con la política.

Desde 2006, la periodista vive en Miami, en donde escribió el libro Amando a Pablo, odiando a Escobar, obra que sirvió como fuente para diversas series de televisión sobre la vida del líder del Cártel de Medellín.