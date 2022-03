Videos: ucranianos bloquean avance de tropas rusas que intentaban tomar la planta nuclear más grande de Europa

Las tropas rusas continúan con su avance por el territorio ucraniano por orden del presidente Vladimir Putin, a pesar de las sanciones económicas que se le han impuesto al país y a los llamados de la comunidad internacional para que prevalezca la paz.

Durante las últimas horas, han surgido videos de ciudades atacadas por tropas y aviones rusos, cuyos misiles han destruido infraestructura pública y privada.

Además de los videos sobre la destrucción de edificios ucranianos, también han sido publicados otros en los que sobresalen las acciones de pobladores que intentan frenar el avance de las tropas rusas.

Muchos de estos pobladores están desarmados y han salido al encuentro de camiones, tanques y otro tipo de vehículos bélicos para evitar que continúen su paso hacia la capital, Kiev.

Uno de los encuentros recientes se registró en la planta nuclear Zaporizhzhia, una de las más grandes de Europa.

En las imágenes que han sido compartidas se observa a pobladores que se han detenido en medio de la carretera para evitar el avance de las tropas y vehículos bélicos rusos.

Residents and employees of the #Zaporizhzhia Nuclear Power Plant do not let the invaders pass into the city. People of #Ukraine are defending nuclear safety of Europe even with their bare hands #StandWithUkraine #StopRussianAggression #stopputin #stoprussia pic.twitter.com/2s7mN8cJmP

— Verkhovna Rada of Ukraine (@ua_parliament) March 2, 2022