Videos: Reportan potente explosión en el sur de El Líbano

Una explosión de gran magnitud se registró este martes 22 de septiembre en la ciudad Ain Qana, en el sur de El Líbano.

Según los primeros reportes, se escuchó una fuerte explosión y una columna de humo negro se levantó sobre la ciudad.

Testigos narraron a medios estatales que se por la explosión se sintió un fuerte movimiento en la tierra.

Algunos reportes aseguran que el incidente se registró en una gasolinera, mientras que otros afirman que fue en una fábrica de pinturas.

Explosion in the village of Ain Qana, South Lebanon.

So far the cause is unknown, but there appears to be no casualties. #عين_قانا

pic.twitter.com/OeGFSQRtFP

— Aya(t) (@Aya_Isk) September 22, 2020