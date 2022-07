Videos muestran un misterioso objeto que vuela por el cielo nocturno de Miami

El pasado 14 de julio las personas que se encontraban en el norte de Florida, Estados Unidos grabaron el momento en que un objeto empieza a volar por el cielo nocturno.

En internet se encuentran fotos y videos que muestran el extraño fenómeno cruzando el cielo, mientras deja una estela de color blanco a su paso.

En uno de los videos, un hombre graba el avistamiento desde la calle, y luego lo ve desde el jardín de su casa.

“¿Qué es eso?”, se logra escuchar a la persona con asombro ante el fenómeno.

Otro usuario publicó una fotografía en sus redes sociales, y afirmó que se trataba de un objeto volador no identificado (Ovni).

Dentro de la publicación, otras personas empezaron a compartir sus fotografías del objeto desde sus hogares.

Los usuarios también opinaron sobre los posibles orígenes del objeto volador. Algunos aseguraban que era una nave alienígena.

So it seems this was a @SpaceX CRS-25 Dragon? Perfect view from #Miami @NASA @WPLGLocal10 @CBSMiami #NotUFO #UFO (yes you may share the video) pic.twitter.com/0LFtAc6T42

— ♏arloncito 🇭🇳🇵🇦🇨🇷🇧🇿🇵🇾 (@Marloncito21) July 15, 2022