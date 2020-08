“¡Cuélguenlos, cuélguenlos!”: videos muestran la tensión en Beirut, donde manifestantes tomaron el Ministerio de Relaciones Exteriores

“¡Venganza, venganza, hasta la caída del régimen!”, repiten los asistentes, de todas las edades, que agitan hojas blancas con el nombre de algunas de las alrededor de 150 personas que murieron por la explosión. Una enorme pancarta lleva sus nombres.

“Eran corruptos, ahora son criminales”, afirma uno de los carteles que sostienen los manifestantes.

Desde el barrio devastado de Mar Mikhaël, los manifestantes tomaron las calles llenas de escombros y montones de cristales rotos, pasando en medio de los inmuebles sin ventanas, para llegar al centro.

Un grupo de manifestantes, liderado por oficiales retirados del ejército libanés, tomaron por asalto el sábado el Ministerio de Relaciones Exteriores en Beirut y lo declararon “la sede central de la revolución”.

En las redes, los internautas compartieron videos de las tensas protestas.

This time we're not going anywhere pic.twitter.com/tIqukej8IH

— Nizar Hassan || نزار حسن (@Nizhsn) August 8, 2020