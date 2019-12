Videos muestran cómo fue el sismo de 6.4 en Albania

Al menos 150 personas ligeramente heridas acudieron al hospital para recibir cuidados médicos, en Tirana y en Durres, ciudad costera particularmente afectada por el sismo, según la ministra de Salud Ogerta Manasterliu.

El temblor de magnitud 6.4 se registró a las 03h54 (02H54 GMT). En Tirana, muchos habitantes aterrados descendieron a las calles, constató una corresponsal de la AFP.

El sismólogo albanés Rrapo Ormeni explicó en la televisión local que se trata del peor sismo registrado en la región de Durres desde 1926.

The building shakes in #Shëngjin following the 6.4 magnitude earthquake that struck #Albania. So far, 13 residents have been killed and 600 others injured. – @LastQuake pic.twitter.com/kdWBzLq4IS — Xhildinho Z (@xhildinho) November 26, 2019

El epicentro del temblor se situó en el mar Adriático, a 34 al noroeste de Tirana, a una profundidad de 10 kilómetros, según el Centro Sismológico Euromediterráneo.

“Hay víctimas”, lamentó el primer ministro Edi Rama en Twitter.

“Estamos trabajando para hacer todo lo posible en los lugares siniestrados”, agregó.

Las autoridades movilizaron en torno a 300 militares para participar en las operaciones de socorro en Durres y Thumane, donde, según el ministerio albanés de Defensa, hay personas “atrapadas en las ruinas”.

Cuatro cadáveres, incluido el de una niña, fueron sacados de las ruinas en Durres, donde un hotel se derrumbó y otros edificios sufrieron graves daños, según el ministerio de Defensa.

Otros tres cuerpos fueron encontrados en los escombros de Thumane.

Trigger Warning: Small boy stuck in #earthquake rubbles in Albania. At least 8 killed and over 350 injured so far. Many people still trapped under the collapsed buildings 💔😢#PrayForAlbania 🙏 pic.twitter.com/gjDvxuvUp9 — Team Albanians (@TeamAlbanians) November 26, 2019

En la vecina ciudad de Kurbin, un hombre de unos 50 años de edad se suicidó al saltar del pánico de su edificio, cayendo de varios pisos.

Un hombre murió en un accidente automovilístico cuando la carretera quedó destruida por el terremoto, según la misma fuente. Los colegios cerraron este martes.

6.4 magnitude earthquake strikes Albania overnight.

At least six killed, 325 injured with several buildings collapsing.

Schools have been closed in three cities: Durres, Lezhe & Tirana, until further notice.

Sending Prayers 🙏#Earthquake#Albania#sismo pic.twitter.com/uGB5yzEmEX — ~Marietta (@MariettaDaviz) November 26, 2019

En Thumane, imágenes de la AFP muestran a una quincena de hombres vestidos con trajes tratando de limpiar los escombros, ayudados por una pala, en busca de eventuales víctimas.

Multiple deaths, buildings down as strongest tremor in decades rocks #Albaniahttps://t.co/wEfoQ7SB0i pic.twitter.com/q3idtpDmrB — Press TV (@PressTV) November 26, 2019

Los habitantes llaman a sus familiares -“Mira”, “Ariela”, “Selvije”- con la esperanza de que sigan vivos. Los gritos de socorro de las personas sepultadas escapan de las ruinas.

Dulejman Kolaveri, de 50 años, teme por su madre de 70 años y su sobrina de seis años que vivían en el quinto piso. “No sé si están vivas o muertas. Temo por ellas… Se oyen voces, sólo Dios sabe”, explica a la AFP con voz angustiada y manos temblorosas.

Varias réplicas se sintieron después del temblor principal. La más fuerte alcanzó una magnitud de 5,3, según el Centro Sismológico Euromediterráneo.

El primer temblor se sintió en la región de los Balcanes, en Sarajevo – a unos 400 km), en Bosnia, o en Novi Sad (cerca de 700 km), en Serbia, según la prensa y las alertas publicadas por habitantes en las redes sociales.

La misma región de Albania había registrado en septiembre un sismo de 5,6, que entonces las autoridades lo consideraron como el más fuerte en “los últimos 20 a 30 años”.

Los Balcanes son una zona de fuerte actividad sísmica por los que los temblores de tierra son frecuentes.