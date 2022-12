VIDEOS | Las impactantes imágenes del incendio en un casino-hotel de Camboya que se cobró la vida de una decena de personas

Las autoridades de Camboya corrigieron la cifra de muertos de 30 a al menos diez durante un enorme incendio que consumió la madrugada de este jueves 29 de diciembre un casino ubicado en la ciudad camboyana de Poipet, a 200 metros de la frontera con Tailandia.

Khieu Sopheak, portavoz del Ministerio del Interior camboyano, declaró hoy al periódico digital AJ Cambodia que al menos 30 personas habían muerto en el incendio, pero más tarde rebajó la cifra hasta al menos 10.

Está habiendo confusión con las cifras de muertos, entre los que se teme que haya camboyanos, malasios y tailandeses.

Las autoridades hablan también de hasta un centenar de heridos, de los que muchos han sido trasladados a la vecina Tailandia, recoge el medio Thai Enquirer.

La gran mayoría de los heridos, de los que no se precisa condición, están siendo tratados en hospitales de Tailandia, recoge el medio Thai Enquirer.

Another Video-

Fire At The Grand Diamond City Hotel & #Casino In Poipet, Cambodia, Leaves At Least 10 People Dead, 30 Others Injured, And Potentially Dozens Missing. The Fire Is Still Only About 70% Contained.#GrandDiamond #Poipet #Cambodia #BreakingNews pic.twitter.com/uHWA4V86tP

