Videos: Gigantesco incendio afecta una fábrica de plásticos en Texas, Estados Unidos

El incendio se desató cerca de la medianoche en las instalaciones de la empresa Poly-America, situada en la localidad de Grand Prairie, y se mantenía activo durante las primeras horas de este miércoles 19 de agosto, indicaron los medios locales, que difundieron impactantes imágenes de torres de electricidad próximas a la planta en medio de las enormes llamas.

Las autoridades no han informado de heridos pero, según versiones de la prensa local, en el lugar permanecía un equipo que cumplía el turno nocturno, sin que se sepa de momento sobre la situación de estas personas.

Desde la fábrica, hasta la que se trasladaron equipos de bomberos de Grand Prairie y de la vecina Cedar Hill, así como del aeropuerto de Dallas, se desprendían espesas columnas de humo negro.

Todavía esta mañana se observaban camiones arrojando agua y espuma sobre el lugar.

A part of Plastic Plant in #GrandPrairie #Texas #USA continue burning right now… giving off that fucking toxic black smoke into the sky…

“Los equipos están en modo defensivo para contener el incendio, que comenzó debido a que las líneas eléctricas de alta tensión cayeron en el inventario de plástico”, señaló en su cuenta de Twitter el Departamento de Bomberos de Grand Prairie, que no reportó lesionados.

Sin embargo, advirtió que las personas “con afecciones subyacentes deben evitar el área”.

El informe señaló igualmente que “no hay desalojos oficiales” en el área.

I'm at the Timberlake Drive and Great Southwest Parkway in Grand Prairie, where motorists and neighbors have filtered through to watch smoke billow from the Poly-America fire that's burned since around noon.

El subjefe del Departamento de Bomberos de Grand Prairie, Bill Murphy, señaló a los medios locales que el incendio se esparció por el área de almacenamiento, de aproximadamente 300 metros de ancho.

Las llamas afectaron al menos a tres vagones de carga de la empresa.

I grew up 15 minutes from Grand Prairie (off I-20 and Mountain Creek Pkwy). My parents said these flames are HUGE. So glad no one was hurt. 🙏🏽

Murphy dijo que permitirán que el incendio se extinga solo, lo que podría tomar varios días.

También anticipó que las torres de soporte de las líneas eléctricas colapsarán y que el servicio en el área estará interrumpido durante algún tiempo.

Según la web de Poly-America, esta empresa, fundada en 1976, se dedica a la elaboración de productos de polietileno para su uso en la construcción o artículos de consumo como bolsas de basura.

A large fire broke out in the predawn hours at a factory that produces trash bags and other plastics in Grand Prairie, Texas.

No injuries were immediately reported and the cause is not yet known. https://t.co/LbugXrQktW pic.twitter.com/Fb01MKYPDb

