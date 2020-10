Videos: así colapsa un edificio en Izmir, Turquía por el terremoto que además ocasionó un tsunami

En redes sociales circulan impactantes videos de la forma en la que varios edificios y casas se derrumbaron en la provincia de Izmir, Turquía.

El terremoto hizo colapsar gran cantidad de estructuras y otras están severamente dañadas, por lo que las autoridades temen que con las réplicas muchas caigan.

Oficialmente se han reportado 4 muertos y 120 heridos.

Debido al fuerte terremoto en el Mar Egeo, ocurió un tsunami de menor escala pero el agua ingresó a varias viviendas de esa provincia de Izmir.

Este es el momento en el que el Mar Egeo retrocede luego del fuerte terremoto tras lo cual ocurrió el tsunami.

Al ver el retroceso del mar, varia personas huyeron de las zonas bajas.

With the overflow of the sea in İzmir Sığacık, many businesses were flooded.#deprem | #izmir pic.twitter.com/i13VIPX1Yd

