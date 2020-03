VIDEO: Veintena de adolescentes roban y golpean a una mujer

La policía difundió el video en una de sus cuentas de Twitter asegurando que el asalto tuvo lugar este jueves en el número 216 de la avenida Utica, en el barrio neoyorquino de Brooklyn.

A través de una cámara de seguridad se puede ver como la víctima -con la cara pixelada- se cae al suelo y después un adolescente le pega una patada.

Inmediatamente después, una avalancha de jóvenes llega al lugar, uno le salta encima con los pies mientras ella intenta protegerse con sus piernas y en posición fetal y el resto comienza a darle patadas y puñetazos durante varios segundos antes de retirarse.

🚨WANTED for ROBBERY/GANG ASSAULT: On 3/5, at approx 4:10 PM, in front of 216 Utica Ave in Brooklyn, a 15-year-old female was approached by a group of individuals & was punched & kicked to the ground & had her property removed. Any info call or DM @NYPDTips at 800-577-TIPS. pic.twitter.com/JjCCFbnhSJ

