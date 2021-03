Video: una anciana corre tras un ladrón y lo derriba para recuperar el bolso que le había robado

Hay personas que, siguiendo las recomendaciones para no correr ningún peligro, no se resisten en un robo y dan todo lo que el ladrón les pida para no sufrir ninguna herida.

Sin embargo, hay otra gente que saca fuerza de flaqueza y se enfrenta para defenderse a sí mismo o sus posesiones.

Así le pasó a una anciana de Gold Coast, ciudad en la región australiana de Queensland, que vivió un robo a mediados de enero 2021 y ahora su vídeo se ha vuelto viral recientemente por la valentía que demostró, y también la agilidad.

La cámara de seguridad de un aparcamiento grabó cómo se enfrentó al ladrón que le había quitado su bolso, y lo consiguió recuperar, informó 20Minutos.es.

Según el medio australiano 7News, la mujer estaba celebrando su cumpleaños en un restaurante cercano cuando un hombre de 42 años se acercó a su mesa y le robó el bolso.

El delincuente trató de huir y ella, lejos de quedarse sentada o lamentarse, echó a correr tras él a una velocidad asombrosa que consiguió que lo terminara alcanzando.

A pocos metros, le agarró de la camiseta provocando que ambos cayeran al suelo rodando. Entonces, la anciana le cogió del cuello para que no pudiera escapar, movimiento que casi parecía una llave de artes marciales.

Pero poco después, él logró zafarse y levantarse, y comenzó a forcejear con ella para quedarse con el bolso.

Lea también: ¡Esto es un asalto! Graban robo a pasajeros dentro de un bus en Villa Nueva

Finalmente, desistió y no se lo llevó, así que se marchó a su vehículo y la anciana se levantó como si nada hubiera pasado y regresó al restaurante.

Afortunadamente, la Policía arrestó al ladrón minutos después y ya ha comparecido ante el juez. Por su parte, la protagonista del vídeo explicó que actuó de este modo por la adrenalina del momento y no pensó en las consecuencias.

Según ella, tuvo suerte de que no le pasara nada más grave, aunque terminó con cortes, moratones y algunas costillas rotas.