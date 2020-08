Video: un hombre es noqueado en el metro tras pronunciar insultos racistas contra un grupo de jóvenes

Esta semana se han vuelto viral en las redes sociales el video del incidente que fue grabado por un testigo que viajaba en el mismo vagón.

20minutos.es informó que el hombre que fue agredido le gritó a unos jóvenes afrodescendientes que esa era su casa y no de ellos, así que tenían que regresar a la suya.

El hombre que los confrontó llegó al extremo de cantar, “son menos que nosotros, son menos, son mascotas” mientras que pasajeros trataban de silenciarlo y hacerle ver su comportamiento racista.

En las imágenes se observa cuando una mujer trata de argumentar cuál es la relevancia del color de piel de los otros, pero el sujeto se limita a gritarle que se calle y prosigue con su discurso de odio.

Al llegar a la estación, donde las personas que fueron insultadas tenían que bajar, todos se levantaron de sus asientos ante la mirada retadora del sujeto.

Mientras el primero baja del vagón, el joven que va segundo dirige un fuerte puñetazo a su mandíbula que le deja inconsciente en el piso del metro.

My mate sent me two videos this morning, one was four minutes of this racist guy shouting abuse all over the tube. Second was this video of him getting LAMPED. pic.twitter.com/5g8Tqme0W1

— Parker (@panoparker) August 17, 2020