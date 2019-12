VIDEO | Trece manifestantes mueren en el sur de Irak luego de incendio en el consulado de Irán

En una de las jornadas más violentas desde el inicio de las protestas espontáneas el 1 de octubre, medio centenar de manifestantes resultaron heridos. Varios están en estado crítico, según las mismas fuentes.

En total, más de 360 muertos y 15 mil heridos se han registrado desde el inicio de las protestas en el país petrolero, según un recuento de la AFP con fuentes médicas y de la seguridad. Las autoridades no ofrecen datos oficiales.

La operación de las fuerzas del orden en Nassiriya tiene lugar al día siguiente del nombramiento de un nuevo comandante militar en la provincia.

Esta nueva ola de represión tiene lugar después de que centenares de manifestantes entraran la víspera al consulado de Irán en Najaf y prendieran fuego al edificio, símbolo de la República Islámica a la que consideran que es la que mueve las cuerdas en Irak.

Para los manifestantes, el sistema político instaurado en 2003 por los estadounidense tras el derrocamiento de Sadam Husein en uno de los países más ricos en petróleo del mundo -y uno de los más corruptos- está agotado.

In #Najaf , #Iraq the Iranian consulate was set on fire earlier tonight , a curfew has been put in place in the city. #Iran #Iraq #IraqiProtests pic.twitter.com/RFAx97BnHy

— Steven nabil (@thestevennabil) November 27, 2019