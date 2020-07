Video: ¿Qué fue la bola de fuego verde que atravesó el cielo en Estados Unidos y luego se estrelló en la atmósfera?

La bola de fuego de color verde se observó a eso de las 3 horas en en Estados Unidos, concretamente en los estados de Colorado, Arizona y Nuevo México, según reporte de la American Meteor Society.

Según esta organización, recibieron 68 reportes de personas que fueron testigos de este fenómeno.

La American Meteor Society dijo que este evento no es un fenómeno raro y se trata de un meteorito en su ingreso a la atmósfera de la Tierra.

El color verde de la bola de fuego es probablemente porque el meteorito tiene un alto contenido en hierro o níquel, lo que produciría los destellos de ese color al quemarse por la fricción con la atmósfera.

Esa noche se produjeron dos lluvias de meteoritos previstas sobre la tierra, procedentes del sur de las Delta Acuáridas y las Alfa Capricórnidas.

Guys, we just saw one of the craziest things we have ever seen in our lives and I managed to capture some of it. A meteor for the ages! pic.twitter.com/kPIchIPREV

— Amber Coffman (@Amber_Coffman) July 29, 2020