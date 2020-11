Video: pelea de box termina en batalla campal sobre el cuadrilátero

Una pelea de box en Malawi terminó en una lluvia de golpes sobre el ring cuando uno de los asistentes ingresó al cuadrilátero para defender a su pupilo.

El boxeador Alexander Likande estaba recibiendo una paliza de su contendiente Salimu Chazama, cuando la pelea fue interrumpida por una verdadera batalla por parte de aficionados y asistentes.

En medio de la pelea campal, el réferi salió huyendo entre el tumulto y volvió solo hasta que se calmó la situación para dar la victoria a Chazama.

El desorden lo comenzó el asistente de Likande, quien no aceptaba la golpiza que le estaban propinando.

ICYMI – More video – Mayhem in Malawi! Salimu Chazama (14-5-1, 7 KO's) w/the TKO-6 victory over Alexander Likande (3-6-1) in their lightweight bout Sunday in Malawi. Likande's corner jumps in, grabbing a hold of Chazama & as Chazama reacts, a riot ensues!

📽️Malawi Boxing News pic.twitter.com/b2aZs7wo7Z

November 7, 2020