Video: Motorista escapa a toda velocidad de la policía y muere en brutal accidente

Este suceso se ocurrió el pasado jueves 20 de enero en el distrito de West Hills, en Los Ángeles, Estados Unidos.

Los cuerpos de socorro de aquella localidad explicaron que el hombre perdió de manera inmediata la vida, debido a que alcanzó una velocidad de hasta 230 kilómetros por hora.

Las fuerzas policiales explicaron que en ningún momento hubo una persecución, ellos se encontraban buscando una motocicleta con reporte de robo.

Vieron a un conductor sospechoso y cuando le hicieron un alto este decidió darse a la fuga a toda velocidad, según la versión oficial.

Quienes añadieron que tomaron la decisión de no hacer una persecución, a pesar que se trataba del vehículo robado, debido a que era alrededor de las 13 horas, lo que generaba un tráfico complejo y se ponía en riesgo la integridad de civiles.

Cámaras del sector y un helicóptero policial que sobrevolaba la zona documentó que el hombre, cuando iba a una velocidad excesiva, chocó de frente con un auto y salió disparado hacía el asfalto.

El incidente ocurrió específicamente en la intersección de Roscoe Boulevard y Fallbrook Avenue, según recoge Los Ángeles Times.

El nombre de la víctima no se dio por parte de las autoridades. Sin embargo, sí informaron que en el incidente también resultaron heridas otras dos personas.

Las autoridades informaron que el accidente del pasado jueves es un ejemplo real de los peligros que existen al manejar a una velocidad nada prudente, por lo que pidieron a todos sus residentes acatar medidas de seguridad cuando estén al frente de un vehículo.

