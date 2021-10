Video: maestra corrigió las pruebas con memes y su ingenio se hace viral

Algunos maestros destacan por su ingenio para enseñar, tal es el caso de una maestra que usó memes en su trabajo con sus estudiantes.

Un Señor Burns de los Simpson para un “excelente”. Un carpincho con un globito en el que se lee “Estuvieron muy bien, obtuvieron un 8”.

Cada meme elegido acompañó las correcciones de la maestra para sus estudiantes en la prueba de Biología. Y el video que subió a TikTok se hizo viral, informó Infobae.

Se trata de la maestra Daiana Amores, de 25 años, quien enseña en una escuela de Concordia y respondió al llamado de Infobae sorprendida por el éxito que tuvo el video que su subió a su cuenta de TikTok con las pruebas corregidas con mucho ingenio.

En lugar de observaciones, la maestra sumó memes que ella mismo seleccionó y pegó para cada caso.

“Corrigiendo pruebas de mis alumnos con memes, para más placer”, dice el posteo que supera las 500 mil reproducciones.

Daiana Amores imparte clases en una escuela secundaria y en un Instituto de Profesorado, y reconoce que los memes ya son una manera de comunicarse.

Por eso, le pareció divertido -para romper la frialdad de evaluar solo con un bolígrafo rojo- agregarlos en las pruebas que sus alumnos iban a recibir en la semana quelos carpinchos de Nordelta coparon las redes y noticias.

Los stickers primero pasaron inadvertidos porque los chicos “buscaban la calificación, el número” que también recibió cada uno. Después se percataron del detalle.

“Cuando se dieron cuenta de que había memes pegados se rieron, miraban las pruebas y se mostraron fascinados porque es algo con lo que tienen contacto todo el tiempo. Estaban felices de verlo en sus pruebas. Hace unos días tomé un examen en otro curso y los alumnos me dijeron: ‘Profe, corríjanos con memes’”, resaltó la maestra.

La idea, cuenta, la tomó prestada de otro profesor que ya había compartido en la misma red las intervenciones que hizo en planos e inmediatamente pensó en subirse a la misma frecuencia docente poniendo un poco más.

“Busqué los memes más conocidos y representativos, los pegué uno por uno en un Word y armé una planilla, los mandé a imprimir y recorté; luego de tener todas las evaluaciones corregidas me fijé cuál coincidía con lo que debía remarcar o con lo que quería decir y allí los puse”, explicó.

“Dice la profe que estudien esto porque la próxima les pone cero”, avisa el meme con la reconocida imagen de la trapera Cardi B de niña. Y en otro aparece el dueño de la planta nuclear de Springfield, Mr Burns, con un “excelente”, una de las palabras más características del personaje amarillo de Matt Groening.

No es la primera vez que la joven profesora utiliza este tipo de herramientas, tan frecuentes en la mensajería virtual, con sus estudiantes.

“En el desarrollo de las clases hago apuntes o presentaciones de Power Point con memes que tengan que ver con el tema que estamos viendo. La intención siempre es sacarles una sonrisa y poder contextualizar lo que se está hablando en el aula, para que no sea todo tan rígido ni estructurado”, indicó.

Agregó: “Se los nervios que se viven en los exámenes y al momento de recibir la nota, me parece mejor calmar las aguas. Soy la profe, en este momento, que muchas veces me hubiera gustado tener. Ojalá todos tengan un profe que les haga amar más su materia”.

Cuando terminó la secundaria en Concordia, su ciudad natal, Daiana decidió estudiar Nutrición, pero para ello debía mudarse de Entre Ríos, Argentina, y su mamá, que la crió sola, no podía costear los gastos que implicaba como mudarse, alquilar una vivienda y pagar toda la carrera.

“Entonces me incliné por seguir el profesorado de Biología, sin expectativas y sin saber si me gustaría o no. Pero a medida que la carrera avanzaba y, sobre todo, cuando comencé a ejercerla me di cuenta de que me apasionaba”, confía a Infobae la profesora que no pudo escapar de los comentarios de los haters.

Ya en otra posición de su carrera, Amores asegura: “La Biología es mi vocación, me encanta. Yo sigo estudiando y perfeccionándome. Tengo la posibilidad de que este sea ese lugar en el mundo que todos anhelamos encontrar”, afirma apasionada la futura profesora de Química y profesora de Danza Jazz y Tap.

En cuanto a las clases cotidianas, revela que el tema más complejo para explicar es todo lo que se relaciona a las células.

La elección de corregir de una manera diferente fue, justamente, una manera de la “profe de los memes” -como le dicen ahora en las redes- de llevar un poco de alegría a sus estudiantes.

“Hacerlo me llevó dos horas más luego de corregir todas las pruebas, pero sé que ellos la pasaron mal en estos dos años y sacarles una sonrisa para mí fue una experiencia imborrable”, externó la docente.

Daiana suele compartir videos en su cuenta de TikTok @daiamores. No escapó de eso el resultado de las pruebas que se hicieron virales y las repercusiones se multiplicaron.

“Primero tuve miedo a las reacciones de los padres porque, pese a que lo hice sin ningún tipo de intención de que esto se viralice, nunca se sabe. Lo subí como subo otras cosas y sin pensar que quizás algún padre se podía molestar o que la misma institución lo tomara a mal, pero por suerte no ocurrió”, agregó.