Video: lanzan a un río el cuerpo de una persona que murió por covid-19 en la India

El cuerpo de una persona que murió por coronavirus fue arrojado al agua desde un puente en el norte de la India, lo que ha provocado la indignación del país y la detención de los dos individuos responsables de lanzar el cadáver.

Las imágenes circularon por redes sociales, donde se aprecia cuando dos personas, una de ellas ataviada con el traje de protección, lanzan un cuerpo al río Rapti, informó 20minutos.es.

Según el medio India Today, un médico identificó el cuerpo como un antiguo paciente que había ingresado el 25 de mayo tras dar positivo en covid-19 que acabaría muriendo varios días después a causa de la enfermedad.

Al parecer, el hospital entregó el cuerpo a la familia para que lo incineraran, algo que presumiblemente no hicieron y decidieron deshacerse lanzándolo al río.

La India sobrepasó este lunes 31 de mayo los 28 millones de infecciones por coronavirus desde el inicio de la pandemia, aunque en las últimas 24 horas el país asiático registró la menor cifra de contagios de los últimos 50 días, informó EFE.

El número de nuevos contagios ascendió este lunes a 152 mil 734, según datos del Ministerio de Salud indio, una cifra muy alejada del pico de más de 400 mil casos diarios anotados a principios de mayo en el contexto de una virulenta segunda ola.

El número de muertes por la covid-19 en la India continúa siendo elevado, 3 mil 128 en las últimas 24 horas, aunque supone igualmente una mejoría respecto a las 3 mil 460 registradas el domingo 30 de mayo. Según los datos oficiales indios, la pandemia se ha cobrado la vida de 329 mil 100 personas, unas cifras solo superadas por Estados Unidos y Brasil.

U.P: BODY OF A COVID PATIENT THROWN IN RIVER

2 men are seen tinkering the body placed on the edge of a bridge over river Rapti. Patient was admitted to hospital on May 25 & died three days later. The body was handed over to his relatives who dumped it in the river. @AlokReporter pic.twitter.com/3e0MfqT8yj

— Mirror Now (@MirrorNow) May 30, 2021