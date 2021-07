VIDEO: hombre se devora 76 hot dogs en 10 minutos para defender su título en el concurso “Cinturón de Mostaza”

Devorando 76 perritos calientes en diez minutos, el estadounidense Joey Chestnut volvió a conquistar este año el tradicional concurso de tragones que se celebra cada 4 de julio en Nueva York y a fijar un nuevo récord.

Chestnut se alzó por decimocuarta ocasión con el “Cinturón de Mostaza” que desde los años 70 entrega la compañía Nathan’s, toda una institución de los “hot dogs” en la Gran Manzana, al ganador de esta peculiar competición.

Apodado “Jaws” (mandíbulas en inglés) por su legendaria capacidad para comer a gran velocidad, Chestnut volvió a pulverizar el récord que había batido un año antes, con 75 perritos, en una edición deslucida por la pandemia.

Hoy, de vuelta al tradicional escenario playero de Coney Island (Brooklyn) y en un recinto abarrotado de público, se tragó un total de 76 salchichas y sus correspondientes panes, aventajando con mucha claridad al segundo clasificado, Georffrey Esper, que se comió 50.

Con su victoria de hoy, Chestnut ha ganado 14 de las últimas 15 ediciones del concurso organizado por Nathan’s, una cita muy popular que en Estados Unidos se retransmite en directo por televisión coincidiendo con la fiesta nacional.

