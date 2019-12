Video: Hombre evita dramáticamente que un perro muriera ahorcado en un elevador

El heroísmo de un hombre quedó grabado por las cámaras de seguridad de un edificio de apartamentos ubicado en Houston, Texas, Estados Unidos.

En las imágenes se ve cómo un joven no dudó en salvar a un pequeño perro pomerano de morir ahorcado en un elevador.

El hecho ocurrió luego de que la dueña del can entrara al elevador, sin percatarse que su mascota no había logrado ingrear a tiempo al ascensor.

El pequeño pomerano iba sujetado por la correa de su dueña, por lo que corría el riesgo de morir ahorcado.

Por suerte, en ese momento se encontraba el joven que fue identificado como Johnny Mathis, de 27 años. Al ver la situación, corrió hacia el perro para tratar de liberarlo de su correa mientras el elevador ya estaba en movimiento.

Según Mathis, la dueña pensó en una tragedia. “Pienso que solo me logró decir ‘gracias’ mientras me abrazó. Ella estaba muy preocupada”, dijo Mathis.

Y’all I’m shaking!!! I just saved a dog on a leash that didn’t make it onto the elevator with the owner before the door closed! I just happened to turn around as the door closed and it started to lift off the ground I got the leash off in time😭😭

— Johnny Mathis (@Johnnayyeee) December 10, 2019