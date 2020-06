Video: Hombre de 75 años resulta herido tras ser empujado por dos policías de EE. UU. durante una manifestación

El hombre de 75 años que fue agredido por la policía de Buffalo, en el norte del estado estadounidense de Nueva York, está grave pero se ha estabilizado y empieza a recuperarse, según informó un portavoz local, después de que el video de la acción policial se viralizó en las redes sociales y causó una gran indignación en Estados Unidos.

Coincidiendo con una nueva jornada de protestas en contra de la muerte con tintes racistas del afroamericano George Floyd a manos de un policía blanco en Mineápolis (Minesota), a última hora del jueves 4 de junio, dos agentes empujaron a un anciano que protestaba en actitud pacífica cerca del ayuntamiento de Buffalo, cayendo al suelo. El anciano cayó hacia atrás, se golpeó la cabeza y sangró por las orejas, ante la pasividad del grupo policial que actuaba para aplicar el toque de queda en la ciudad.

Just about an hour ago, police officers shove man in Niagara Square to the ground (WARNING: Graphic). Video from: @MikeDesmondWBFO pic.twitter.com/JBKQLvzfET

— WBFO (@WBFO) June 5, 2020