VIDEO: Explosión de Nashville se originó en un vehículo que avisaba de una bomba

La explosión que sacudió este viernes la ciudad de Nashville, en el estado de Tennessee en EE. UU., vino de un vehículo que tenía una grabación que decía que “una bomba explotaría en los próximos 15 minutos”, dijo en una rueda de prensa el jefe de la policía local, John Drake.

El funcionario policial explicó que se están tomando precauciones para registrar la zona afectada, pero no hay indicaciones de que haya ningún otro aparato explosivo.

Poco antes de las 6.00 hora local (12.00 GMT), la policía local respondió a una llamada que alertaba de disparos en la zona; pero, una vez que llegaron allí no vieron ningún signo de un tiroteo y se dieron cuenta de que había un vehículo con una grabación que avisaba de que “una bomba explotaría en los próximos 15 minutos”.

Los agentes se apresuraron a llamar puerta por puerta para evacuar a los vecinos del centro de Nashville y minutos después se produjo la explosión.

En la misma rueda de prensa, el portavoz de la Policía, Don Aaron, explicó que el vehículo era una autocaravana y aún no se sabe si había alguien dentro cuando explotó.

The Nashville, Tennessee Christmas morning bombing just keeps getting stranger, it's transpired police were called to reports of shots fired, upon arrival a truck was blaring a 15min warning from speakers that it would explode, before doing just that, surreal. #nashvilleexplosion pic.twitter.com/PVcJIt3FBn

— DK (@Counterpart2DK) December 25, 2020