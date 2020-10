Video: ¡Es genial! Este hombre no tiene brazos pero juega billar con la barbilla

Muhammad Ikram, de 32 años, es un pakistaní cuya afición por el billar lo llevó a ser, hasta el primero que se conozca, que juega billar con su mentón.

“He conocido muy buenos jugadores de billar que me dicen que soy un verdadero genio y que puedo traer gran fama a Pakistán”, dijo Ikram en una publicación del Daily Mail.

Sin brazos desde el nacimiento a causa de una discapacidad, Muhammad se siente muy querido por su comunidad. Algunos restaurantes le permiten comer gratis y no faltan voluntarios para darle de comer con cuchara.

“Dios no ha dado armas. Me ha dado valor. Y he usado ese espíritu para cumplir mi ambición”, reflexionó.