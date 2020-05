Video: Entre abrazos y bailes, estadounidenses abarrotan balnearios a pesar del coronavirus

Este fin de semana circularon en Internet vídeos en los que se aprecian multitudinarias reuniones en espacios públicos de Missouri. Las personas aparecen en un balneario.

Como si se tratara de clips grabados antes del covid-19, las personas que figuran en ellos se muestran tranquilas y compartiendo, sin guardar las medidas de prevención sugeridas por la Organización Mundial de la Salud.

De acuerdo con una publicación del medio estadounidense The Washington Post, las condiciones climáticas del verano y festividades han provocado que los ciudadanos visiten algunos sitios de recreación en Estados Unidos.

Otros medios apuntan que las visitas a balnearios y costas se deben a que los ciudadnos aprovecharon el fin de semana previo al Día de los Caídos, que se conmemora en Estados Unidos el último lunes de mayo.

Una de las multitudinarias reuniones se registró este 23 de mayo en Lake of the Ozarks, Missouri.

Lake of the Ozarks, Missouri – today 👇 #COVIDー19

Según información del Washington Post, las autoridades de Missouri han permitido que algunos negocios reabran sus instalaciones, así como que se lleven a cabo actividades “no esenciales”.

Esto, a pesar que en el estado se registran más de 11,700 casos positivos de covid-19 y 685 muertes consecuentes, según datos del New York Times.

No covid concerns at the lake of the ozarks😳 #loto pic.twitter.com/Yrb4UNM64u

— Scott Pasmore (@scottpasmoretv) May 24, 2020