Video: el momento exacto en el que dos ecologistas lanzan sopa de tomate a una famosa obra de Van Gogh

El dramático gesto de protesta contra uno de los cuadros más icónicos de la historia fue grabado por los visitantes del museo ubicado en el Reino Unido y rápidamente se volvió viral en redes sociales.

Durante estos videos, se observa el momento exacto en el que dos activistas lanzan un bote de sopa de tomate a la obra de Van Gogh con el fin de destruirla por completo.

Activists with @JustStop_Oil have thrown tomato soup on Van Gogh’s Sunflowers at the national Gallery and glued themselves to the wall. pic.twitter.com/M8YP1LPTOU

