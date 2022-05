Video: batalla campal entre 30 estudiantes y un padre que defendía a sus hijos

De acuerdo con la policía, los directores de la escuela decidieron enviar a ambos jóvenes a casa tras protagonizar un disturbio con un grupo de estudiantes.

Luego de que el padre recogiera a sus hijos, los tres salieron por el patio de la escuela, donde los estudiantes estaban en el horario de almuerzo, y fueron objeto de burlas mientras salían del establecimiento.

Smith, quien salió en defensa de sus hijos, arrojó varios puñetazos a uno de los estudiantes y lo inmovilizó contra el suelo, situación que dio inicio a la batalla campal en el campus.

@whatsuptucson Video from inside Tucson High School shows a parent involved in an altercation with multiple students. pic.twitter.com/97WZ9kbpZ6

— Piercen Sturdavant (@Pasty_P_) May 3, 2022