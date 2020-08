Video: así luce un hombre tras más de 70 años sin cortarse el pelo por un ‘llamado divino’

Este es el caso de Nguyen Van Chien, un hombre de 92 años que vive en una comunidad al sur de Vietnam y lleva 80 sin cortarse el cabello.

Su enorme cabellera aún mantiene los diferentes colores que ha tenido el transcurso de estas ocho décadas, es decir, desde que tenía cabello negro en su juventud.

El largo de su pelo ha originado que este hombre implemente su propia estrategia para acomodarlo y poder movilizarse.

LaVanguardia.com informó que Van Chien indicó que no tiene pensada hacerse cambio alguno.

“Creo que si me corto el pelo me moriré, lo veo así y no me atrevo a cambiar nada, ni siquiera peinarlo”, afirmó.

Añadió que cuida su cabello y lo cubre con un pañuelo para mantenerlo seco, limpio y bonito.

Asegura que recibió un llamado divino cuando tenía 20 años y nunca se atrevió a cortárselo.

Su cabello pesa unas 5 libras y su cuidado es parte de la rutina de este hombre desde hace 80 años.