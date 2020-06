Verificamos por usted: ¿Italia encontró la cura del COVID-19?

En el texto también se afirma que ese país usa una mezcla de aspirina y antiinflamatorio para curar el COVID-19, que en realidad es una trombosis y no una neumonía, y que, por ello, “los respiradores nunca fueron necesarios”. Sin embargo, hasta el momento no se ha descubierto una cura contra el coronavirus. Expertos consultados por AFP Factual y organismos internacionales explican que el mensaje contiene afirmaciones falsas y sin fundamentos científicos.

“ÚLTIMA HORA. INTERNACIONAL ITALIA. EN ITALIA POR FIN SE ENCONTRÓ LA CURA PARA EL CORONAVIRUS”. Así empieza el extenso mensaje que se ha compartido en Facebook (1, 2, 3, 4, 5, 6), en Twitter (1, 2) y en Instagram (1).

La información también circuló ampliamente en francés.

Sin embargo, la gran mayoría de estos consejos se basan en afirmaciones falsas o sin fundamento. A continuación un detalle de la investigación:

1- Italia encontró la cura para el coronavirus: FALSO

“Italia por fin encontró la cura para el coronavirus”

Esta afirmación fue desmentida por el mismo Ministerio de Salud de Italia en un comunicado publicado el 29 de mayo. En él, afirma que “en la actualidad no existen terapias comprobadas contra el COVID-19. Las terapias disponibles actualmente se siguen basando en el tratamiento de los síntomas de la enfermedad, proporcionando terapias de apoyo (por ejemplo, terapia de oxígeno, manejo de líquidos) a personas infectadas”.

De acuerdo con el Ministerio, se están realizando varios ensayos clínicos para el tratamiento del coronavirus. “La Agencia Italiana de Medicamentos (AIFA) proporciona información en el sitio web sobre los medicamentos para los que se han aprobado e iniciado ensayos, realizados bajo estricta supervisión médica”, dice el comunicado.

A la fecha de publicación de este artículo, la Organización Mundial de la Salud (OMS) indica que de momento “ningún medicamento ha demostrado prevenir o curar esa enfermedad”.

2. El coronavirus no es otra cosa que una trombosis: FALSO

“Covid-19, que no es otra cosa que ‘Coagulación intravascular diseminada’ (Trombosis)(…) Esta sensacional noticia para el mundo lo han producido médicos italianos al realizar autopsias a cadáveres producto del Covid-19.”

Es cierto que existe un estudio sobre autopsias a cadáveres de personas que murieron por COVID-19 en Italia, específicamente en las ciudades de Bérgamo y Milán. En él se señala que se observaron trombos en pequeños vasos sanguíneos en 33 de los 38 pacientes analizados. Los autores concluyen así que el COVID-19 está vinculado con “problemas de coagulación de la sangre y con trombosis”.

Sin embargo, el texto, que fue publicado el 22 de abril, no excluye que la neumonía sea parte de las patologías del COVID-19. “En el momento de su hospitalización, todos los pacientes dieron positivo y mostraron signos clínicos y radiológicos de neumonía”, dicen los resultados del estudio.

Es importante señalar, además, que este estudio aún está en etapa previa a su publicación. Es decir, que las hipótesis no han sido validadas por otros expertos del mismo campo, un paso imprescindible para verificar la validez e idoneidad de una investigación científica.

A medida que la pandemia de COVID-19 ha ido avanzando, los médicos han ido descubriendo nuevas afecciones provocadas por la enfermedad, más allá de las pulmonares, como es el caso de los coágulos de sangre, que pueden llegar a motivar incluso la amputación de miembros.

Otros estudios que ya fueron revisados por pares realizados en Francia, Irlanda y Holanda también han mostrado la presencia de coágulos de sangre en personas fallecidas por COVID-19. En los tres casos se advierte que es posible desarrollar las dos patologías, esto es, la neumonía y la coagulación en la sangre.

La OMS también ha registrado que algunas de las complicaciones asociadas a los estados críticos de pacientes con coronavirus pueden ser la tromboembolia venosa o coagulopatía.

No obstante, el Journal of the American College of Cardiology indica que, de momento, los “datos disponibles sobre el riesgo trombótico son bastante limitados”.

3. La forma de combatir el coronavirus es con antibióticos, antiinflamatorios y anticoagulantes: ENGAÑOSO

“La forma como combatirlo [el coronavirus NDLR] o sea su curación, es con los ‘antibióticos, anti-inflamatorios y anticoagulantes’ (…) el Ministerio de Salud de Italia cambio inmediatamente los Protocolos de tratamiento contra el Covid-19…y comenzo a administrar a sus pacientes positivos Aspirina de 100mg y Apronax [sic]”

La OMS ha indicado que “hasta el momento no se ha demostrado que ningún fármaco pueda curar o prevenir la COVID-19”. También afirma que “los antibióticos son eficaces contra las bacterias, pero no contra los virus. Puesto que el nuevo coronavirus (2019-nCoV) es un virus, no deben utilizarse antibióticos ni para prevenir ni para tratar la infección”.

Ni el apronax (naproxeno) ni la aspirina aparecen en la lista de medicamentos esenciales para el manejo de pacientes con COVID-19 publicada en marzo de 2020 por la Organización Panamericana de la Salud (OPS).

El paracetamol (acetaminofén), también recomendado en el texto viral, sí está en la lista de la OPS, pero es recomendado como un producto para tratar la fiebre.

“El paracetamol tiene una acción antipirética y, por lo tanto, es muy útil en caso de fiebre alta, pero no cura las nuevas infecciones por coronavirus”, se puede leer en el sitio web del Ministerio de Salud italiano. Un portavoz del ministerio rechazó además que en el país europeo se estén administrando aspirina y apronax. “Es una información falsa”, dijo a la AFP el vocero el 6 de junio.

4. Los ventiladores nunca fueron necesarios: FALSO

“Según patólogos italalianos [sic]. ‘Nunca se necesitaron los ventiladores, ni de la unidad de cuidados intensivos’”.

Según un artículo del 28 de abril del medio especializado Industria Italiana, el gobierno de ese país ordenó la fabricación de 500 máquinas de ventilación por mes durante los siguientes cuatro meses.

De acuerdo con la guía de la OMS sobre el manejo clínico de la IRAG (infección de respiratoria aguda), “aunque la mayoría (81%) de las personas con COVID-19 presentan cuadros leves sin complicaciones […] aproximadamente un 5% debe ser tratado en unidades de cuidados intensivos (UCI). De los enfermos críticos, la mayoría requiere ventilación mecánica. El diagnóstico más frecuente en los pacientes con COVID-19 grave es la neumonía grave”.

Actualmente existe un debate científico sobre los casos en que los pacientes deben ser intubados, un procedimiento engorroso para el cuerpo y lejos de ser sistemáticamente exitoso.

El 27 de abril de 2020, el Centro Nacional de Información Biotecnológica de Estados Unidos publicó una serie de pautas sobre el manejo de pacientes con dificultad respiratoria por COVID-19. De acuerdo con el documento, no hay una sola estrategia de ventilación para todos los pacientes sino muchos escenarios diferentes.

Sin embargo, advierte que aunque “actualmente no hay estudios que aborden las estrategias de ventilación mecánica en pacientes con COVID-19 (…) el panel de expertos cree que los pacientes con COVID-19 ventilados mecánicamente deben tratarse de manera similar a otros pacientes con insuficiencia respiratoria aguda en la Unidades de Cuidados Intensivos”.

5. Los médicos italianos hicieron autopsias saltándose una ley de la OMS: FALSO

“Los médicos italianos, desobedecieron la ley mundial de la salud OMS, de no hacer autopsias en los muertos del Coronavirus”

La OMS no ha establecido una “ley de salud mundial” que prohíba realizar autopsias de personas que murieron a causa del nuevo coronavirus.

De hecho, esa organización tiene un protocolo para la gestión segura de cadáveres por el COVID-19 que explica qué medidas de protección adoptar para realizarlas. “Si se selecciona para la autopsia el cadáver de un paciente con COVID-19 presunta o confirmada, los centros de atención médica deben garantizar que se han adoptado medidas de seguridad para proteger a quienes realizan la autopsia”, señala el documento, con fecha del 24 de marzo de 2020. Varios países (como Ecuador, Colombia y Costa Rica) implementaron protocolos para realizar autopsias de personas que murieron a causa del COVID-19.

6. El coronavirus es una bacteria: FALSO

El coronavirus “NO es un VIRUS como nos han hecho creer sino una BACTERIA… amplificada con radiación electromagnética 5G que produce también inflamación e hipoxia”

De acuerdo con los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades de Estados Unidos (CDC), el Instituto Pasteur de Francia y el Ministerio de Salud de Italia, el nuevo coronavirus es un virus respiratorio y no una bacteria.

“Los coronavirus son una extensa familia de virus que pueden causar enfermedades tanto en animales como en humanos. En los humanos, se sabe que varios coronavirus causan infecciones respiratorias que pueden ir desde el resfriado común hasta enfermedades más graves […] El coronavirus que se ha descubierto más recientemente causa la enfermedad por coronavirus COVID-19”, dice la OMS.

Esa organización no asocia el virus a la radiación. De hecho, también niega la afirmación de que las redes o antenas 5G de telefonía móvil pueden propagar el virus.

“Los virus no se desplazan por las ondas electromagnéticas ni las redes de telefonía móvil. La COVID-19 se está propagando en numerosos países en los que no existe una red 5G”, dice la OMS.

AFP Factual ya ha hecho verificaciones sobre por qué el COVID-19 y la aplicación de la tecnología 5G no están relacionadas.

En resumen, de acuerdo con expertos y con información de organismos mundiales de salud, las afirmaciones que circulan en un extenso mensaje en redes sociales y que incluyen versiones sobre una supuesta cura del nuevo coronavirus encontrada por Italia son falsas o no tienen fundamentos científicos .

*Esta verificación fue realizada con base en la información científica y oficial sobre el nuevo coronavirus disponible a la fecha de esta publicación.