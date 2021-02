Vendedor de autos compra saliva infectada de coronavirus para asesinar a su jefe

Ramazan Cimen es acusado de intentar matar a Ibrahim Unverdi y su esposa después de que supuestamente lo descubrieron tratando de robar 21 mil 410 libras esterlinas (cerca de Q300 mil)

Cimen trabajó para Unverdi durante tres años en su concesionario de automóviles en Adana, sureste de Turquía.

De acuerdo con la versión del diario Hurriyet, Unverdi entregó el dinero de la venta de autos, a Cimen para que se lo llevara a la oficina pero desapareció con el efectivo.

Cuando el jefe de la concesionaria logró comunicarse con él por teléfono, Cimen supuestamente dijo que le dio el dinero a un usurero, a quien se lo debía.

Unverdi afirma que otro trabajador le dijo que Cimen había comprado saliva de covid por 50 libras esterlina (unos Q537).

Además, dijo que Cimen le añadió saliva a su bebida antes de robar el dinero, pero “afortunadamente no la bebió”.

“Esta es la primera vez que escucho de una técnica de asesinato tan extraña. Gracias a Dios no me enfermé. Dios está siempre con los buenos”, dijo Unverdi.

Contó a los fiscales que Cimen se enojó después de que se informó del incidente en la prensa y comenzó a recibir mensajes amenazantes de él, uno de los cuales supuestamente decía: “No podría matarte con el virus. Te dispararé en la cabeza la próxima vez”, por lo que recibió protección policial.

Unverdi colocó una denuncia penal contra Cimen, quien es acusado formalmente de intento de asesinato y comportamiento amenazador y es perseguido por la Policía.

“Preferiría que me matara en lugar de intentar infectarme con el virus”, dijo Unverdi.

“Mi madre y mi padre tienen una enfermedad crónica. Si me contagió con covid-19 podría haber infectado a mi familia y a quienes me rodeaban. Al menos si me disparara en la cabeza, yo sería el único en morir. No hay necesidad de ser tan malvado. Gracias a Dios que la Fiscalía me protegió y ahora están buscando a Cimen”, agregó.

La esposa de Unverdi, Dilek, también asegura que Cimen planeaba hacer lo mismo con ella y dijo que tiene miedo de salir de la casa mientras él anda libre.