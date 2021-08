Vacuna contra el coronavirus: Según nuevo estudio, Moderna mantiene anticuerpos contra variantes durante 6 meses

El jueves 12, la revista científica Science presentó un nuevo estudio que incluyó nuevas conclusiones sobre la durabilidad y la generación de anticuerpos de la vacuna de Moderna contra las variantes de interés.

De acuerdo con el estudio, la mayoría de las personas vacunadas con la vacuna Moderna, mantuvieron anticuerpos tanto de unión como funcionales contra las variantes del SARS-CoV-2 durante seis meses después de la segunda dosis.

“Estamos complacidos con estos nuevos datos que muestran que las personas vacunadas con dos dosis de la vacuna Moderna COVID-19 mantuvieron los anticuerpos durante seis meses, incluso contra variantes preocupantes como la variante Delta”, explicó la compañía en un comunicado.

El director ejecutivo de Moderna, Stéphane Bancel, dijo que, junto a sus socios están comprometidos en generar datos actualizados sobre la vacuna Moderna.

“Esta información respaldan la eficacia duradera del 93% observada con la vacuna Moderna COVID-19 durante seis meses. Esperamos que estos datos y el creciente cuerpo de evidencia del mundo real ayuden a informar los enfoques de los reguladores de la salud sobre cómo y cuándo administrar dosis de refuerzo adicionales”, agregó Bancel.

Según el informe oficial, este nuevo estudio utilizó una variedad de ensayos y mostró que después de dos dosis de la vacuna Moderna contra el COVID-19, se generaron anticuerpos de unión y neutralizantes contra la cepa ancestral del virus y contra las variantes de interés, Alfa, Beta, Gamma, Delta, Epsilon y Iota.

Si bien se observó una disminución en los niveles de anticuerpos con el tiempo, la mayoría de los participantes tenían títulos de anticuerpos neutralizantes detectables seis meses después de la finalización de la serie primaria.

