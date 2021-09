Vacuna anticovid de Sinopharm es eficaz en menores de 3 a 17 años, dice estudio

La vacuna de Sinopharm contra la covid-19, cuyo nombre oficial es BBIBP-CorV, es segura y eficaz en menores de entre 3 y 17 años, según establecen los resultados de los ensayos clínicos de fase 1 y 2 publicados en la revista especializada The Lancet Infectious Diseases.

El éxito en estas primeras dos etapas significa un paso más para continuar las dos últimas fases con el objetivo de determinar la seguridad y la capacidad para inducir inmunidad en esta población frente al covid-19.

El ensayo clínico, aleatorizado y a doble ciego, fue hecho en el Centro para el Control y la Prevención de Enfermedades del Distrito de Liangyuan de la ciudad de Shangqiu, en Henan, China.

Los participantes sanos en las fases 1 y 2 se dividieron por su edad (3-5 años, 6-12 años o 13-17 años) y el grupo de dosis (placebo y fármaco con el virus inactivado). En la primera fase, la población fue de 288 menores, mientras que en la segunda fueron 720.

Cabe precisar que los pacientes con antecedentes de infección por coronavirus fueron excluidos en los ensayos.

Según los autores del estudio, “las reacciones adversas fueron en su mayoría de gravedad leve a moderada”. Las más comunes fueron el dolor en el lugar de inyección y la fiebre.

Con base en los resultados que se dieron a conocer este viernes 17 de septiembre en la revista especializada, China había autorizado el uso de emergencia de la vacuna el 20 de julio en esta misma población. La aprobación fue concedida por el Mecanismo Conjunto de Prevención y Control del Consejo de Estado, creado para hacer frente a la pandemia de COVID-19.

Además, en Estados Unidos, Israel y Emiratos Árabes Unidos (EAU), la vacuna de ARN mensajero de Pfizer ya ha sido aprobada como uso de emergencia en menores a partir de los 3 años y, en algunos casos, también en aquellos con comorbilidades.