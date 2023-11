Uno de los expolicías acusado de matar a golpes a Tyre Nichols se declara culpable

Uno de los cinco exagentes de Policía de la ciudad de Memphis (EE.UU.), acusado de matar de una paliza en enero a Tyre Nichols, se declaró culpable este jueves tras llegar a un acuerdo con los fiscales, lo que le garantiza una pena más baja.

El joven negro de 29 años murió por las heridas que le causaron cinco policías (todos también afroamericanos) tras haberlo detenido por una supuesta infracción de tráfico.

Los cinco agentes fueron expulsados del cuerpo y acusados de varios cargos penales como el de homicidio en segundo grado. Un delito que la ley de Tennessee castiga con hasta 60 años de cárcel.

Después de su declaración y de conformidad con los términos de su acuerdo, los fiscales pedirán una pena no superior a 15 años de prisión para este exagente.

El expolicía es identificado como Desmond Mills Jr., mientras que los otros cuatro acusados deberán enfrentarse a un juicio federal previsto para el 6 de mayo de 2024.

Este jueves ante el juez, Mills se declaró culpable de los cargos que lo acusaban de “uso excesivo de la fuerza y de no intervenir en la agresión ilegal”, así como de “conspirar” para encubrir estos actos, engañando a su supervisor y a otras personas, según especificó el Departamento de Justicia estadounidense en un comunicado.

Mills, que llegó a este acuerdo de culpabilidad con la fiscalía, también admitió ante el juez haber golpeado repetida e injustamente a Nichols con una porra y no asistirle médicamente después de la paliza.

