Una pareja de Reino Unido gana más de US$231 millones en la lotería y esto es lo que harán con la fortuna

Ganarse la lotería siempre es un sinónimo de alegría. El tener una gran cantidad de dinero de manera repentina siempre será un motivo de celebración para todas las personas del mundo.

Este fue el caso de la Joe y Jess Thwaite, una pareja oriunda de Gloucester, una ciudad al oeste de Inglaterra que tuvieron la buena fortuna de ganar uno de los mayores premios de la lotería llamada “Euromillions”.

La noticia llegó de forma repentina a la familia, quienes quedaron atónitos ante la cantidad absurda de dinero que habían ganado: 184,262,899 libras esterlinas (el equivalente a US$231 millones o Q1 billón)

Además de la noticia, las dudas con respecto a qué hará la familia con esa cantidad de dinero surgen con más frecuencia, ya que la pareja ha afirmado “no ser personas materialistas”.

Según lo cuenta Joe, un ingeniero de ventas de comunicación de 49 años, él tenía la costumbre de comprar boletos de lotería que tuvieran grandes cantidades de dinero como recompensa, a pesar de que, en palabras de él “tuviera mala suerte para ganar esos premios”.

Su esposa Jess, de 44 años se dedicaba a manejar un salón de belleza junto con su hermana. Ambos tienen dos hijos que cursaban la educación primaria.

Fue a partir de un mensaje de texto que la vida de la familia cambió por completo. Joe se encontraba en una mañana cualquiera paseando a sus perros cuando recibe una notificación en su teléfono con una simple oración: “Felicidades, usted ha ganado un premio”.

Inmediatamente el hombre abre el mensaje para conocer más detalles y es ahí donde ve el premio mayor. En un inicio, menciona Joe a la cadena de noticias BBC, no se lo podía creer y esperó bastante tiempo para decírselo a su esposa.

“No podía volver a dormir luego de pasear a mis perros, no quería despertar a Jess, así que me quedé tumbado durante lo que me pareció una eternidad. Pasé un rato buscando una propiedad sin límite de presupuesto, lo que fue una novedad”, indicó Joe.

Cuando Jess recibió la noticia, en un inicio comenta se mostró incrédula, pero luego de investigar más a profundidad con respecto al sorteo y a verificar los datos, sus dudas se convirtieron en alegría.

Cuando los medios les preguntaron a la familia con respecto a lo que harán con tanto dinero, ellos mencionaron “no ser personas materialistas”, pero Joe dijo que renunciará a su trabajo y Jess verá cómo invertir para su salón de belleza.

Además, a partir del medio The Sun la familia declaró que tratarán de conseguir una propiedad con 6,5 acres de tierra, pista de tenis, piscina y establo.

El lugar que planean tener su nueva vivienda es en Moreton-in-Marsh, una zona rural que, en palabras de Jess, sería el sueño de su padre difunto, Tony Shearing: Conseguir una vivienda en una pequeño poblado.

“Nuestros dos hijos siempre han hablado de ir a Hawai, no tengo ni idea de por qué, pero ahora podemos hacer realidad ese sueño. Sólo por ver sus caras cuando podamos hacer realidad estas cosas valdrá la pena cada céntimo“, indicó Joe.