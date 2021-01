Una ‘charla’ entre pingüinos se vuelve viral por el adorable despiste de uno de ellos al confundirse de grupo

La forma de relacionarse de los pingüinos es tan curiosa que casi parecen humanos con esmoquin.

Es por eso que el vídeo de una ‘charla’ entre dos colonias de estas aves se ha viralizado y ha provocado diversos memes, pues casi parece que están hablando de algo interesante, provocando el despiste de uno de ellos absorto en la conversación.

La grabación es de las islas Malvinas, archipiélago de América del Sur situado en el Atlántico, resalta la publicación de 20Minutos.es.

Andrea Barlow, directora del Museo Falkland Islands Museum and National Trust, publicó el vídeo en su cuenta de Twitter generando unos 24 mil likes con la cómica escena.

“Los saltarines de la izquierda se dirigen al mar, los de la derecha vuelven a su colonia después de haber estado en el agua. Me encanta la conversación que tienen cuando se encuentran… ¡y el pingüino confundido del final!”, escribió Barlow.

Y es que, como se ve, el grupo que regresa camina tranquilamente cuando se cruzan con los otros, que van saltando entusiasmados al mar.

Una pequeña ‘charla’ los detiene a ambos y, cuando los de la izquierda siguen su camino, uno de ellos se despista y se equivoca de colonia.

Rápidamente vuelve con los suyos, pero curiosamente hay un pingüino del grupo que regresa que cambia de opinión y le sigue. Parece que el baño que se acaba de dar no es suficiente y decide volver a irse con sus compañeros que se dirigen al mar.

Esta escena ha causado tanta ternura que algunos usuarios incluso han añadido diálogos imaginando lo que están hablando estas aves. “Vamos todos a la playa, vamos todos a la playa”, no paran de repetir.

The rockhoppers on the left are heading out to sea, the ones on the right are heading back to the rookery having been out at sea. I love the conflab they have when they meet… and the confused penguin at the end!! 😂 #FalklandIslands #Falklands #RockhopperPenguins pic.twitter.com/4byR7TxbEz

— Andrea Barlow (@AndzB) January 11, 2021