Un video que muestra cómo un caballo “roba” una quinceañera en plena fiesta se ha vuelto viral en las redes sociales

El video de una celebración de 15 años llevada a cabo en México se volvió viral en las redes sociales, ya que la quinceañera fue “robada” por el caballo en donde estaba montada.

Dicho metraje fue compartido en la red social de Tik Tok por el usuario alexisgomez424, y actualmente cuenta con más de seis millones de reproducciones.

En él se muestra a la homenajeada montada en un caballo blanco en medio de una calle, mientras en el fondo se escucha al presentador que pide aplausos para la quinceañera.

De repente, el caballo comienza a correr por la calle y se aleja de la fiesta, mientras encima de él se encuentra la quinceañera que no puede controlar al animal.

Mientras los dos protagonistas se alejan de la escena, los demás invitados empiezan a correr a su dirección e intentan alcanzarlos. Uno de ellos incluso lleva una cuerda con la intención de sujetar al caballo.

De fondo se escuchan los gritos y risas de las personas presentes en la fiesta.

Otra versión del video, subida por la misma persona, muestra la situación mucho más cómica, ya que le agrega la canción Un Velero llamado Libertad del artista José Luis Perales.

Dicha versión alterada es la que más visualizaciones tiene, ya que posee más de 25 millones de reproducciones, y 2.6 millones de reacciones.

Los comentarios de los usuarios en redes sociales expresaban alegría ante la situación. Otros exigían que se subiera otro video en donde se explicara que pasó con la quinceañera y su caballo.

“¡Yo quiero saber qué pasó después!“, “Necesitamos una segunda parte“, “Yo gritaría del terror si estuviera en el lugar de la quinceañera” y “¿Cómo lograron detener al caballo?” fueron algunos de los comentarios de los internautas.

I really need to know what happens next 😳 pic.twitter.com/xCmBJ2ThJ0

— Laura Martínez ® (@miblogestublog) August 28, 2022