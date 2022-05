Un misil impacta y destruye un Centro Cultural en Ucrania y deja varias personas heridas

A través de los portales oficiales del Servicio Estatal de Emergencias de Ucrania, así como el Ministerio de Defensa mostraron el momento en que un misil impacta en uno de los edificios del Centro Cultural de Lozova, ubicada en la región de Kharkiv.

El video se tomó en la tarde del 20 de mayo y se observa el momento exacto en que el proyectil impacta con el edificio, generando un gran explosión y cubriendo el lugar con una densa nube de humo.

Según el reporte de las autoridades, el saldo del ataque fue de once personas heridas, incluyendo un niño de once años y daños materiales en la infraestructura atacada.

Los cuerpos de socorro llegaron al lugar afectado para apagar las llamas producto de la explosión, varias imágenes muestran lo que quedó del edificio que quedó totalmente destruido.

“Los rusos están aterrorizando deliberadamente a la población civil de Ucrania“, dice el comunicado del Ministerio de Defensa ucraniano al momento de compartir el video del ataque.

Por su parte, el presidente de Ucrania, Volodimir Zelenski afirmó a la cadena de noticias británica BBC: “Los ocupantes han identificado la cultura, la educación y la humanidad como sus enemigos.

“Y no escatiman ni en misiles ni en bombas. ¿Qué hay en la mente de las personas que eligen estos objetivos? Maldad absoluta”, afirma el mandatario.

The 🇷🇺 are deliberately terrorizing the civilian population of Ukraine. Unique shots from surveillance cameras: a Russian missile hitting the Palace of Culture in Lozova, Kharkiv Region. 7 local residents were injured, including 1 child. #airdefenseforukraine. We need it today! pic.twitter.com/5luJWy3s7f

— Defence of Ukraine (@DefenceU) May 20, 2022