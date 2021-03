Un hombre filipino descubre por casualidad que lleva un año con un cuchillo insertado en el pecho

De acuerdo con la información publicada en Daily Mail, Kent Ryan Romao, de 25 años, descubrió que tenía un cuchillo enterrado en el torso, 15 meses después de que una banda de hombres lo apuñalara en Kidapawan, Filipinas.

Debido a un requisito para un nuevo trabajo, Ryan tuvo que someterse recientemente a una radiografía de rutina y con los resultados se dio cuenta de que el cuchillo todavía estaba dentro de su cuerpo.

“Siempre me pregunto por qué siento algo de dolor en el pecho cuando hace frío, pero no tenía idea de que todavía había un cuchillo allí”, dijo Ryan. Además, indicó que la lesión le molestaba, pero que no sospechaba que algo andaba mal hasta que solicitó trabajo en una mina en la provincia filipina de Agusan del Sur.

Ryan de 25 años se sorprendió al enterarse de que la hoja del cuchillo con el que fue apuñalado hace 15 meses todavía estaba alojada en su pecho cerca de sus pulmones. También aseguró que planea regresar al centro de salud pública en Kidapawan para que se la retiren.