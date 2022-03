Un comandante ruso se quita la vida al descubrir que los tanques de su unidad estaban desmantelados

Según el ejército de Ucrania, un comandante ruso se suicidó recientemente luego de darse cuenta de que todos los tanques de su unidad, excepto uno, estaban completamente despojados de partes cruciales.

Las Fuerzas Terrestres de Ucrania dijeron que varias de las tropas rusas han sufrido pérdidas enormes y debido a ello, sus unidades se han visto obligadas a adquirir nuevos equipos militares almacenados en un aeropuerto a 33 kilómetros de la frontera.

“Las condiciones de los equipos es en su mayoría extremadamente insatisfactoria, lo que hace imposible su uso completo”, difundió la fuerza ucraniana en Telegram.

Según las fuerzas ucranianas, la 4 División Panzer de Rusia descubrió que solo uno de 10 tanques, estaban en condiciones operativas y que los nueves restantes estaban desmantelados.

#Ukraine: More Russian losses in Trostianets, #Sumy Oblast – the Ukrainian forces captured a modern T-72B3 obr. 2016 tank and BMP-2 IFV. A Msta-S 152mm self-propelled howitzer belonging to the Russian army was also completely destroyed there. pic.twitter.com/WlQLeQJlxh

— 🇺🇦 Ukraine Weapons Tracker (@UAWeapons) March 29, 2022