Un caimán mata a una mujer de 85 años que paseaba a su perro en Florida

El alguacil del condado de St. Lucie, Ken Mascara, dijo que el caimán, que fue capturado por un trampero enviado por la FWC, medía casi 11 pies (3.3 metros) de largo.

Testigos del ataque aseguraron que el caimán quiso atrapar al perro de la mujer, pero ella lo defendió y acabó siendo presa del reptil.

El perro sobrevivió al ataque, pero su dueña falleció a causa de las heridas que sufrió.

Algunos videos colgados en las redes muestran que varios policías debieron ayudar a dominar al caimán y sacarlo del agua, dado su gran tamaño.

BREAKING… ⁦@MyFWC⁩ on scene at Spanish Lakes Fairways in St. Lucie County capturing gator that may have attacked and killed resident walking their dog. ⁦@WPTV⁩ pic.twitter.com/Bwxgx2xTDH

— Jon Shainman (@JonShainman) February 20, 2023