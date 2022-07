Un argentino está en coma en Miami: Un hombre le dispara para robarle un dólar

La policía pidió ayuda ciudadana para encontrar al hombre que asaltó e hirió de gravedad de un disparo a un turista argentino de 25 años al que robó un dólar, el cual está en coma inducido en un hospital de Miami “peleando por su vida”, según dijo su padre.

El autor del disparo, un hombre de 28 a 32 años posiblemente hispano y con un tatuaje en el cuello del que se ha distribuido un retrato robot, huyó del lugar con el dólar en efectivo y una billetera.

Los hechos sucedieron el 21 de julio pasado a las puertas del edificio de Miami Beach donde desde hace dos meses reside Ignacio Gallardo, quien se encontraba hablando con un amigo cuando un hombre se les acercó y les pidió dinero.

Gallardo le dio un dólar y el ladrón le disparó en el pecho antes de huir con el botín.

“Mi hijo está entubado y sedado, en coma inducido, peleando por su vida”, dijo este miércoles 27 de julio el padre de la víctima, Fernando Gallardo, llegado desde Argentina, en una rueda de prensa junto a un oficial de la policía.

Gallardo pidió a la gente que tenga “empatía” y ayude a capturar al agresor de su hijo, que estudiaba arquitectura en Argentina pero hace dos meses se trasladó a Miami.

MBPD is seeking the public’s help with the investigation below. The incident occurred along the 1000 block of 8 Street. Detectives urge anyone with information to contact Miami-Dade Crime Stoppers at https://t.co/rYWIrW8nIR. pic.twitter.com/kjRORpqKDz

— Miami Beach Police (@MiamiBeachPD) July 26, 2022