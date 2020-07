Trump quiere postergar las elecciones y señala riesgo de fraude por el coronavirus y votación por correo

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, sugirió el jueves postergar las elecciones de noviembre alegando que el coronavirus y el voto por correo amenazan de fraude el proceso.

“¿Retrasar la elección hasta que la gente pueda votar de manera adecuada y segura???”, se preguntó Trump en un tuit.

“Con la votación universal por correo (no la votación en ausencia, que es buena), 2020 será la elección más IMPRECISA Y FRAUDULENTA de la historia. Será un gran bochorno para Estados Unidos”, escribió, en momentos en que los sondeos de cara a la votación de noviembre no lo favorecen.

Trump, quien en 2016 recibió unos 3 millones de votos populares menos que su rival demócrata Hillary Clinton y llegó a la Presidencia por votos en el Colegio Electoral, aparece ahora en la mayoría de las encuestas a la zaga de su posible rival, el demócrata Joe Biden.

With Universal Mail-In Voting (not Absentee Voting, which is good), 2020 will be the most INACCURATE & FRAUDULENT Election in history. It will be a great embarrassment to the USA. Delay the Election until people can properly, securely and safely vote???

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) July 30, 2020