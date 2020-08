“Trump Freestyle”, la publicación en TikTok que arremete contra Trump por querer prohibir la red

El post publicado el lunes, que @maya2960 tituló “Trump Freestyle”, rápidamente acumuló más de un millón de visitas y 500 mil “like” en la popular plataforma propiedad de ByteDance, con sede en China.

“No lo pensaste bien, pequeño Donny, ¿verdad? No eres un gran hombre de negocios”, dice la joven. “Puedes prohibir esta aplicación, vendrá una nueva. Hay oferta donde hay demanda”.

El rap incluye la promesa de que los usuarios de TikTok no claudicarán fácilmente, citando las garantías de la Primera Enmienda de Estados Unidos contra la censura gubernamental de la libertad de expresión.

Otro video que sumaba espectadores tenía el título de “Yo tratando de convencer a Trump de que nos deje mantener TikTok” y mostraba a una mujer pintándose la cara de naranja y construyendo una pared de ladrillos.

El comediante estadounidense Elijah Daniels, por su parte, usó Twitter para despedirse de sus seguidores de TikTok, dando “un agradecimiento a Donald Trump por la mala gestión de toda la pandemia” y por luego eliminar una aplicación que sube el ánimo de las personas.

Veinte figuras exitosas de TikTok, cuyos seguidores juntos suman más de 100 millones, publicaron una carta abierta a Trump en el portal Medium argumentando en contra de prohibir la plataforma.

“Un mundo virtual dominado por el odio en Twitter no es nada al lado de los momentos de alegría y comedia en TikTok”, decía la declaración.

“Entonces, en lugar de eliminar TikTok, ¿por qué no aprovechar esta oportunidad para escindir TikTok US en una OPI [oferta pública inicial] o venderla a una empresa estadounidense? Deje que el capitalismo resuelva este problema, no el Estado”.

¿Contra los activistas?

Trump dio el lunes a TikTok seis semanas para vender sus operaciones en Estados Unidos a una empresa estadounidense, diciendo que de lo contrario estaría “fuera del negocio”, y que el gobierno quería un beneficio financiero del acuerdo.

“Tiene que ser una compañía estadounidense”, dijo. “No queremos tener ningún problema con la seguridad”.

El mandatario aseguró que Microsoft estaba en conversaciones para comprar la red, que cuenta con 1 mil millones de usuarios en todo el mundo.

Pero algunos usuarios de TikTok creen que la amenaza está relacionada con la popularidad de la plataforma entre los activistas, como por ejemplo los que protestan por la discriminación racial.

Legiones de fans del K-pop y usuarios de TikTok se atribuyeron el mérito de sabotear un mitin de campaña de Trump en junio reservando boletos sin ninguna intención de asistir al evento, lo que resultó en un aforo bochornosamente bajo y un golpe para el magnate.

Antes del mitin en Tulsa, Oklahoma, promocionado como un gran relanzamiento antes de las elecciones presidenciales de noviembre, el jefe de campaña de Trump tuiteó que se habían solicitado más de un millón de entradas al evento. Pero según el departamento de bomberos local, solo asistieron 6 mil 200 personas.

“Ahora no creo que sea una coincidencia después de que Tulsa fue un fracaso; de la nada, ahora de repente tú quieres seguir adelante y prohibir TikTok”, rapeó @maya2960.

Internet abierto

TikTok atrae a una generación que pasó su infancia en internet y que ha sido testigo de cómo una gran variedad de plataformas ha dado paso a un mundo virtual dominado por titanes como Facebook y Google, según la carta abierta.

“Hay serias preocupaciones sobre cómo la aplicación recopila sus datos, que merecen una respuesta estadounidense”, dijeron quienes firmaron la carta.

“Pero, irónicamente, es la primera empresa en desafiar a las compañías que han puesto fin al internet abierto”.

El analista de Wedbush Dan Ives dijo en una nota a los inversores que las posibilidades de que Microsoft compre TikTok son fuertes.

“Si Microsoft compra TikTok sería un golpe”, dijo Ives, señalando que la valoración podría ascender a unos US$40 mil millones.

Microsoft ha crecido al enfocarse en ofrecer a las empresas software y servicios, pero ha tropezado en lo que respecta a productos de consumo, salvo en las ofertas de videojuegos Xbox.

TikTok sería una oportunidad para desafiar a Facebook en las redes sociales, según Ives.