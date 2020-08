Tormenta tropical Genevieve se forma en el Pacífico de México con pronóstico de huracán

La depresión tropical Doce-E se intensificó este domingo hasta formarse la tormenta tropical Genevieve en el Pacífico mexicano, donde podría convertirse en huracán mañana lunes, informó el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) de la Comisión Nacional del Agua (Conagua).

El ciclón está 450 kilométros al sur-suroeste de Lagunas de Chacahua, Oaxaca, y a 530 kilómetros al sur de Acapulco, Guerrero, ambos estados del sur del país, detalló el SMN, al advertir de lluvias “puntuales intensas” en esa zona del país.

Tropical Storm #Genevieve Advisory 3: Genevieve Continues to Rapidly Intensify. Additional Rapid Strengthening is Forecast and Genevieve Is Expected to Become a Hurricane On Monday. https://t.co/mbw53QNBXE

— NHC Eastern Pacific (@NHC_Pacific) August 17, 2020