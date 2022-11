¡Todo un héroe! Niño de once años rescata a su hermana de un incendio

El pasado 22 de noviembre Prentis Doughty, un niño de 11 años se encontraba en su vivienda en Maryland, EE. UU., con su hermana de dos años, mientras su madre realizaba compras en la calle debido a que quería tener insumos para preparar la cena de Acción de gracias.

Los menores se encontraban solos cuando, en la mañana de ese día, se produjo un incendio en su vivienda y, al notar el fuego corrieron para salvarse.

Prentis salió de la residencia. Sin embargo, notó que su hermana no lo había seguido e ingresó a la casa en llamas para rescatarla.

El niño de 11 años ingresó a la casa y llegó hasta el segundo nivel donde se encontraba su hermana de dos años y salió con ella, informaron los bomberos locales.

La acción de Prentis fue reconocida por el vecindario y lo consideraron como un héroe, tras haber demostrado su valentía al rescatar a su hermana del incendio.

El diario The New York Post reveló declaraciones del niño, quien mostró seguridad y amor por su hermana. “Si no hubiera regresado estaría enojado conmigo porque la salvé fácil y arriesgaría mi vida por mi hermana”, dijo el menor.

La madre de los menores reconoció que había salido a realizar compras y mostró su arrepentimiento por haberlos dejado solos. Además, agradeció la acción de Prentis. “Me siendo mal porque no sé cómo compensarlo en este momento. Le elogio y le digo ‘¿sabes que hiciste un buen trabajo?”, indicó la madre.