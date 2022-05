Tiroteo en Texas: el video que muestra a los padres buscando a sus hijos luego de la masacre en una escuela primaria

Esta grabación, que fue realizada por Hugo Cervantes, quien vive cerca de la escuela Robb, muestra a las familias buscando desesperadamente a sus hijos, la policía intentando controlar la situación y niños saliendo escoltados de las instalaciones.

Asimismo, en este video se puede observar a dos estudiantes de la primaria Robb saliendo y a una niña cubierta de sangre a raíz del ataque realizado por Salvador Ramos, autor de esta masacre.

Mientras algunos niños intentaban reunirse con sus papás, los oficiales de la policía local los tomaba del brazo y les impedía salir por sus propios medios de las instalaciones escolares.

“Todos los niños se quedan conmigo”, se escucha decir a un policía.

*BREAKING* Robb Elementary School shooting. Uvalde Texas. This video shows the chaos outside of the school where parents were trying to find their children.#Uvalde #RobbElementary #SchoolShooting pic.twitter.com/yx97i6Bh9w

— TheFamily'sSoup TV (@FamilysSoupTV) May 25, 2022