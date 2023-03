Tiroteo en Estados Unidos: Cinco detenidos tras operativo en Miami que dejó herido a un agente antidrogas

Durante el tiroteo en Miami, Florida, EE. UU., un oficial de la Policía resultó herido en la cabeza al ser emboscado por uno de los traficantes y en una rueda de prensa, el director del Departamento de Policía del condado Miami-Dade (MDPD), Freddy Ramírez, anunció que cinco personas habían sido arrestadas en relación con el tiroteo ocurrido el miércoles 8 de marzo en un barrio del noroeste de Miami.

Ramírez detalló que uno de los detenidos es la persona a la que los investigadores seguían por un caso de tráfico de narcóticos, otro es el autor de los disparos y tres personas más fueron arrestadas por proteger a los sospechosos “mientras se escondían”.

Según el relato de las autoridades, un detective del departamento de narcóticos del MDPD realizaba un seguimiento a una persona que se desplazaba en automóvil como parte de una “importante investigación de narcóticos”.

Las autoridades creen que el sujeto se dio cuenta de que lo seguían y condujo el vehículo hasta una dirección del noroeste, concretamente hasta el vecindario Buena Vista de Miami, detalla la televisión Local 10.

Cuando el sospechoso se detuvo, el detective salió de su auto y se acercó al conductor. Mientras el agente caminaba hacia él, un hombre se le acercó por detrás, le disparó en la nuca y luego se dio a la fuga.

Ramírez definió lo sucedido como una “emboscada cobarde”.

A pesar de recibir un disparo, el detective logró someter al conductor del automóvil y detenerlo antes de que llegaran los refuerzos, informa por su parte la estación CBS Miami.

El oficial herido, que no ha sido identificado, fue trasladado de urgencia al hospital Jackson Memorial, donde le extrajeron fragmentos de bala de la cabeza y el cuello, y más tarde fue dado de alta.

“Me alivia anunciar que mi detective de narcóticos ha sido dado de alta del hospital y se encuentra en casa recuperándose. Gracias por todas las oraciones y buenos deseos”, dijo Ramírez en Twitter.

Thanks to the tireless efforts of my officers, the coward who ambushed my detective yesterday is in custody. Thank you to all of our local law enforcement partners for their help. No matter the colors of our uniform, we all come together in trying times and work as one family.

— Alfredo "Freddy" Ramirez III (@AFreddyRamirez) March 9, 2023