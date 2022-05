Surgen nuevos detalles del tiroteo en una escuela de Texas y afirman que Ramos estuvo “en la escuela por casi una hora”

El tiroteo perpetuado el 24 de mayo en la escuela primaria Robb Elementary School en Uvalde, Texas, ha dejado además de una estela de tristeza e impotencia, una gran conmoción ante la incertidumbre y las dudas respecto de cómo realmente ocurrieron los hechos.

Y es que este 26 de mayo, a dos días de que Salvador Ramos entrara a la escuela primaria y abriera fuego en un salón de cuarto grado, matando a 19 niños y dos profesoras, las autoridades han desechado los primeros reportes que describían el actuar de las autoridades en contra de Ramos.

Las nuevas declaraciones apuntan a que los oficiales lograron abatir a Ramos en un tiempo de una hora, el mismo tiempo que permaneció en la escuela. También afirman que Ramos pudo entrar fácilmente a la escuela debido a que “no se encontraba cerrada con llave”.

Esto ha generado el descontento y la ira de la pequeña población de Uvalde, criticando la lentitud en cuanto a la respuesta de los cuerpos de seguridad al momento actuar en el tiroteo en la escuela primaria.

Las autoridades brindaron nuevos detalles de la cronología de los hechos que eran completamente desconocidos para los medios.

Según Víctor Escalón, director regional del Departamento de Seguridad Pública de Texas, Salvador Ramos empotró el vehículo en donde se movilizaba en la parte trasera de la escuela a las 11.28 de la mañana.

Mientras se dirigía a la entrada del establecimiento, según lo relata Escalón, disparó contra dos personas que se encontraban cerca del lugar con su rifle de asalto AR. Según las autoridades, las personas provenían de una funeraria.

Uno de los datos más reveladores fue que Salvador Ramos pudo haber entrado al establecimiento “sin ningún tipo de obstáculo” a través de una puerta aparentemente sin cerrar a las 11.40 de la mañana.

Las autoridades indicaron que en el momento en que Salvador Ramos entró al establecimiento educativo Robb Elementary School no hubo ninguna presencia de guardia de seguridad en la entrada de la escuela.

Aunado a ello, Salvador Ramos no se enfrentó en un principio con un “supuesto” guardia de seguridad, como se dijo en las primeras declaraciones hechas por las autoridades el 24 de mayo.

Escalón confirmó que la presencia de la policía no se hizo notar hasta 12 minutos después de que Ramos impactó su vehículo en la escuela. También indicó que los policías entraron a la escuela hasta cuatro minutos después de haber llegado.

Ya dentro de la escuela, Escalón asegura que los policías tuvieron que ponerse a cubierto ante los incesantes disparos de Ramos, motivo por el que se ralentizó el tiempo para inmovilizarlo o abatirlo.

En ese lapso, menciona Escalón, los policías aprovecharon para evacuar a todos los niños y profesores que se encontraban en la escuela.

Finalmente el portavoz del Departamento de Seguridad Pública de Texas, Travis Considine, afirmó que los agentes tácticos de la Patrulla Fronteriza que abatieron a Ramos no llegaron sino hasta una hora después de que el tirador ingresara a la escuela.

Considine explicó que los agentes se enfrentaron en un tiroteo con Ramos, que se encontraba escondido en el salón de cuarto grado.

A las 12:58 del mediodía, las radios de los oficiales afirmaban que Salvador Ramos había fallecido.

